2020-06-03T20:34:06+03:00
В мире

Трамп назвал беспорядки из-за смерти темнокожего в США "печальной проблемой"

Президент США ответил на вопросы журналистов
Анастасия РЫШКОВА
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Президент США Дональд Трамп в поврежденном вандалами районе Вашингтона прямо напротив Белого дома.Президент США Дональд Трамп в поврежденном вандалами районе Вашингтона прямо напротив Белого дома.Фото: REUTERS
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В прямом эфире с журналистами Fox News президент США Дональд Трамп ответил на вопросы по теме расовой несправедливости. Так, глава государства рассказал о ситуации в стране и оценил ущерб от массовых протестов и беспорядков вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая.

«Печальная проблема...», — сказал президент США в эфире местного Радио.

Более чем в 20 штатах США представителя правопорядка не могут остановить протесты и бунты, которые начались из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Напомним, 25 мая сотрудник американской полиции применил силу и ненароком задушил 46-летнего человека. Дональд Трамп сказал, что возмущен поступком представителя правопорядка США.

Полицейский Дерек Шовин находится под стражей и ожидает решения суда. Вскрытие показало, что Флойд умер не от удушья, а от сердечной недостаточности. Люди в это не поверили и посчитали, что власти стараются прикрыть виновного.

Мирные протесты превратились в массовые погромы. Люди перекрывают дороги, грабят магазины и устраивают драки. В уличных беспорядках уже насчитывается 11 погибших и сотни раненных. Для урегулирования массовых беспорядков Пентагон перебросил в Вашингтон 1500 тысячи военных, но это пока не дало результата. Протесты продолжаются.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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