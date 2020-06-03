2020-06-03T19:21:29+03:00
В мире

GeorgeFloydChallenge: В США запустили странный флешмоб в память о погибшем Джордже Флойде

Только остается непонятным - это издевка над протестующими или поддержка их действий
Арина СУВОРОВА
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В сети появился флешмоб GeorgeFloydChallenge.В сети появился флешмоб GeorgeFloydChallenge.
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Протесты в США не стихают восьмой день. Мирные марши переплелись с актами мародерства, грабежами, нападениями и столкновениями с полициями. Волнения продолжаются и днем, и ночью.

Общество разделилось на сторонников и противников. Манифестанты требуют прекратить полицейский беспредел в отношении темнокожего населения. Толчком к этому послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер от остановки сердца, которая была вызвана механической асфиксией. При задержании правоохранители повалили Флойда на землю, надели наручники, а полицейский Дерек Шовин в течение 7-9 минут удерживал колено на шее задержанного, несмотря на то, что Флойд говорил, что задыхается и не может дышать.

Облетевшие весь мир кадры с жесткого задержания Флойда.

Облетевшие весь мир кадры с жесткого задержания Флойда.

Задержание снимали прохожие, и поэтому видео довольно быстро разлетелось по сети.

То ли в качестве поддержки, то ли высмеивания в социальных сетях начался довольно странный флешмоб. Пользователи выкладывают фотографии с хэштегом GeorgeFloydChallenge. На снимках пара позирует: один в роли полицейского Дерека Шовина, второй - Джорджа Флойда. «Коп» давит коленом на шею «задержанному», пока тот лежит на земле.

«Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, что социальные сети дают возможность расизму и людям бросать вызов Джорджу Флойду», - пишут темнокожие пользователи Твиттера.

«Белые уверяют нас, что у нас нет основания бояться и подозревать их в чем-либо, а после это выкладывают такое…», - возмущаются афроамериканцы.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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