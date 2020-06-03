GeorgeFloydChallenge: В США запустили странный флешмоб в память о погибшем Джордже Флойде

Протесты в США не стихают восьмой день. Мирные марши переплелись с актами мародерства, грабежами, нападениями и столкновениями с полициями. Волнения продолжаются и днем, и ночью.

Общество разделилось на сторонников и противников. Манифестанты требуют прекратить полицейский беспредел в отношении темнокожего населения. Толчком к этому послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер от остановки сердца, которая была вызвана механической асфиксией. При задержании правоохранители повалили Флойда на землю, надели наручники, а полицейский Дерек Шовин в течение 7-9 минут удерживал колено на шее задержанного, несмотря на то, что Флойд говорил, что задыхается и не может дышать.

Облетевшие весь мир кадры с жесткого задержания Флойда.

Задержание снимали прохожие, и поэтому видео довольно быстро разлетелось по сети.

То ли в качестве поддержки, то ли высмеивания в социальных сетях начался довольно странный флешмоб. Пользователи выкладывают фотографии с хэштегом GeorgeFloydChallenge. На снимках пара позирует: один в роли полицейского Дерека Шовина, второй - Джорджа Флойда. «Коп» давит коленом на шею «задержанному», пока тот лежит на земле.

«Я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, что социальные сети дают возможность расизму и людям бросать вызов Джорджу Флойду», - пишут темнокожие пользователи Твиттера.

«Белые уверяют нас, что у нас нет основания бояться и подозревать их в чем-либо, а после это выкладывают такое…», - возмущаются афроамериканцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

ПО ТЕМЕ

Бунт в США: У меня кончились носки, магазины так и не открыли — подскажите, где ближайший погром?

Россиянка из Лос-Анджелеса ответила на шесть наивных вопросов о «майдане по-американски» (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владельцы ресторана «Пушкин» в США: Нас никто не тронул, потому что 10 русских парней с винтовками стоят у дверей

В охваченной майданом Америке он возвышается, как утёс среди бури (подробности)

Волнения в США вспыхнули с новой силой: Трамп грозит населению армией

Дорогие бренды пользуются особым спросом у мародеров. Крушат не только магазины, но и памятники (подробности)