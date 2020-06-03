Бунт в США: У меня кончились носки, магазины так и не открыли — подскажите, где ближайший погром?

По всем США уже больше недели продолжаются массовые беспорядки. Задержано свыше пяти тысяч смутьянов, убытки от грабежей — миллиарды долларов. Но каковы глубинные причины происходящего? Об этом честно и открыто рассказала наша соотечественница Лилия Ким, живущая в одном из центров беспорядков — Лос-Анджелесе.

1. Что произошло?

Приведу только сухие факты, без интерпретаций и акцентов. 25 мая 2020 года в День памяти (праздник в честь мужчин и женщин, отдавших жизнь, защищая Америку) — кассир магазинчика в Миннеаполисе вызвал полицию. Причина: Джордж Флойд (46 лет, чернокожий) пытался расплатиться поддельной 20-долларовой купюрой.

Прибывшие полицейские — представители разных рас (судя по фамилиям, два белых, два азиата — прим. ред.) — надели наручники и положили Флойда лицом на дорогу. Затем один из полицейских 8 минут 46 секунд давил ему на шею коленом. Флойд кричал, что не может дышать, это снимали случайные прохожие и камеры наблюдения, включая нательные на самих полицейских. Все записи есть открытом доступе. Когда Флойд потерял сознание, полицейский еще минуту не убирал колено с его шеи.

По всем США уже больше недели продолжаются массовые беспорядкиФото: REUTERS

Прибывшая через 17 минут скорая не обнаружила признаков жизни. Два эксперта по аутопсии дали заключения: одно, что смерть наступила от удушья, второе — что от сердечной недостаточности.

Офицеров после этого не арестовали, просто отстранили.

2. Но ведь «перегибы» полицейских в США при задержании — сплошь и рядом. Почему взорвалось именно сейчас?

Моё частное мнение. Вышло наружу ВСЁ накопленное напряжение. Cлучаев полицейской жестокости действительно накопилось много — но убийство Флойда, как я уже сказала, было снято от начала до конца с разных ракурсов, сразу ушло в сеть — его стало невозможно замять или переиначить.

Далее, беда произошла на фоне всеобщего карантина, который длится с марта, уровень безработицы самый высокий за всю историю Америки — более 40 миллионов человек.

Вышло наружу ВСЁ накопленное напряжениеФото: REUTERS

Да, государство оказывает людям поддержку. Но в крупных американских городах стоимость жизни такова, что субсидий ($1200 на человека единовременно + $600 в неделю потерявшим работу) многим недостаточно, чтобы платить за жильё, аренду или ипотеку. Плюс тотальная неопределенность: какие бизнесы переживут локдаун, а какие нет, сможешь ли ты вернуться на работу, даже когда всё закончится?

Наконец, с марта СМИ и официальные лица непрерывно нагнетали истерику, чтобы удерживать всех дома.

Словом, накопленное людьми за карантин напряжение искало выход. И нашло.

3. А как же пандемия, карантин, социальная дистанция?

Для меня это самый интересный вопрос. Возьмём хоть наш ЛА (Лос-Анджелес).

Те же самые официальные лица, что две недели назад требовали «продлить карантин до конца августа во имя медиков и пожилых» — вчера выступили с заявлением о том, как они гордятся жителями Калифорнии, вышедшими на мирные протесты. И, конечно же, это совершенно безопасно. Ведь у 94% умерших от вируса были осложнения. Поэтому пожилым с осложнениями лучше остаться дома, а молодые и здоровые вполне могут собираться толпой и протестовать.

(Прим. «КП»: стоит добавить, что администрация здесь и во многих других крупных городах — «демократы», то есть противники Трампа, которые частенько поступают по принципу «назло бабушке отморожу уши»).

Меня лично больше всего поражает, насколько мало людей в этот момент меняются в лице и задают вопрос:

— Подождите. То есть всё это время молодым и здоровым можно было собираться значительно больше 100 человек? И как это вяжется с вашими же правилами — сажать в ресторанах через стол, и чтобы официанты были за защитным экраном? И почему тогда закрыты парикмахерские и все прочие виды бизнеса (включая главный в ЛА — киноиндустрию, где отменены все съемки) — раз людям без осложнений, оказывается, ничто не угрожает и можно собираться сколь угодно большими толпами? На хрена тогда держать карантин?..

Но столь логичным вопросом задаётся очень мало людей. И это для меня — главный шок.

В США вторую неделю полыхают погромы и беспорядки, полностью изменившие привычную жизнь во многих городах страныФото: REUTERS

4. Кто выходит на протесты?

Есть мирная часть настоящих «демонстрантов за справедливость». Наш друг вчера видел, как чёрные протестующие пытались остановить чёрных же мародёров — но те всё равно прорвались, и дальше уже полиция закидала гранатами со слезоточивым газом всех подряд.

Есть организации, которые сейчас хотят объявить террористическими (например, левая группировка «Антифа» — ред.): они пытаются «угнать» или «взломать» протесты — и сделать их насильственными.

И есть просто толпа разной гопоты, которая просто перемещается группами на машинах, пользуется движухой, чтобы грабить. И вряд ли вообще смогут вспомнить, как звали убитого Флойда.

Соотношение первых, вторых и третьих в разных городах разное. Конкретно в ЛА впечатление, что последних — больше всего.

Eсть просто толпа разной гопоты, которая просто перемещается группами на машинах, пользуется движухой, чтобы грабитьФото: REUTERS

5. Почему мародёров и поджигателей поддерживают некоторые звёзды Голливуда?

Некоторые из них поддерживают всё же саму идею справедливости, а не погромы.

Реальный диапазон мнения влиятельных американцев — 180 градусов: от «всех повесить» до «эти погромщики — социальные жертвы, и мы им должны». И на каждый градус между этими двумя полюсами найдётся ещё что-то.

Среди моих американских знакомых — в основном сарказм:

— Звезды собрали деньги пострадавшим семейным бизнесам… в смысле, поджигателям, чтобы продолжили «работу».

— Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запретил мародёрам собираться в магазинах в количестве свыше 10 человек.

— Подскажите, а когда допустимые часы для выхода на улицу пожилых мародёров?

— У меня кончились носки, а магазины так и не открыли — где и когда планируется ближайший погром?

И моё любимое:

— Мэр похвалил мародёров, все в масках» (у нас требование: всем быть именно в самодельной тряпке, чтобы настоящие медицинские маски доставались только медикам — дефицит).

6. Что происходит сейчас?

Сегодня многие наши друзья и знакомые провели день, помогая соседям и родным заколачивать витрины фанерой, укреплять дома, оставались с ними, чтобы в случае нападения помочь дать вооружённый отпор.

Вспоминали похожие беспорядки в ЛА в 1992 году. И я получила ответ на другой давно волновавший меня вопрос: почему в Америке, несмотря на регулярную стрельбу («шутинги» с жертвами) в школах и общественных местах — вторая поправка, то есть право народа на оружие, остаётся неприкосновенной.

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