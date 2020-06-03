Экс-полицейскому, причастному к гибели Флойда, предъявят обвинение в убийстве

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:01:42+03:00

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Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон намерен вменить бывшему полицейскому Дереку Чавену, проходящему по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, более тяжкое преступление и предъявить обвинение в убийстве. Ранее экс-полицейскому были предъявлены обвинения в непредумышленном причинении смерти. Об этом сообщила сенатор из штата Миннесота Эми Клобушар

Другим экс-офицерам полиции, которые присутствовали при задержании Джорджа Флойда, будут предъявлены обвинения в «содействии и пособничестве убийству».

«Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения троим другим полицейским. Это еще один важный шаг к правосудию», - рассказала сенатор на своей официальной странице в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, именно Дерек Човин, опустившись на колени, встал ногами на шею задержанного Джорджа Флойда. Позже появилось видео задержания, на котором слышно, как мужчина говорит «я не могу дышать». Прохожие остановились и требовали отпустить мужчину, однако полицейские никак не отреагировали.

Мэр Миннеаполис и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации.

ИСТОЧНИК KP.RU