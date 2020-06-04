2020-06-04T03:19:01+03:00
Экономика

Экономисты назвали три сценария безработицы в России

Эксперты спрогнозировали развитие ситуации во всех направлениях на несколько лет
Юлия КЕКОВА
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Экономисты предупреждают, что в России возможен рост безработицы. Специалисты составили три сценария развития событий на несколько лет.

Как следует из данных доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), уровень людей без определенного места оплачиваемого труда грозит подскочить до 8-10% при самом пессимистичном варианте. Если эпидемии в стране продлится до первого квартала 2022 года, то число безработных может увеличиться до 10,5-10,7 процента.

Тем временем, согласно оптимистичному сценарию развития ситуации подразумевается, что ограничительные меры будут сняты в июне этого года. При таком условии максимальный уровень безработицы составит около 5,3 - 5,6 процентов.

В случае. если все пойдет по базовому сценарию и экономика сможет функционировать без ограничений уже в осенне-зимний период, то рост безработицы составит до 8-8,3 процента в 2021 году. В 2022-2023 годах она сократится до 7-7,3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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