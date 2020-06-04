2020-06-04T05:06:54+03:00
Общество

Эксперт назвал три важных признака, прослушивается ли ваш смартфон

Специалист раскрыл, как можно обезопасить свой телефон
Юлия КЕКОВА
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Эксперт назвал три важных признака, прослушивается ли ваш смартфонЭксперт назвал три важных признака, прослушивается ли ваш смартфонФото: Shutterstock
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Если ваш смартфон "живет своей жизнью", на телефоне появились приложения, которые вы не устанавливали, то есть большая вероятность, что вас могут прослушивать.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал три главных признака, как определить, находится ли ваш телефон на прослушке:

- смартфон сам включается и выключается;

- телефон быстро разряжается, крайне быстро, даже если вы его не используете;

- у мобильного устройства садится батарея.

Все это, по мнению Кускова, может свидетельствовать о том, что кто-то использует легальные или нелегальные методы прослушки. Распознать это не всегда удается, сделать это непросто, поскольку применяется дорогостоящее оборудование, рассказал он "Прайм".

Также, эксперт отметил, если в смартфоне очень быстро садится батарея, это значит, что работает какая-то программа в фоновом режиме. Какая именно и почему - нужно обязательно выяснять, например, обратившись в сервисную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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