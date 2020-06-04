Эксперт назвал три важных признака, прослушивается ли ваш смартфон
Если ваш смартфон "живет своей жизнью", на телефоне появились приложения, которые вы не устанавливали, то есть большая вероятность, что вас могут прослушивать.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал три главных признака, как определить, находится ли ваш телефон на прослушке:
- смартфон сам включается и выключается;
- телефон быстро разряжается, крайне быстро, даже если вы его не используете;
- у мобильного устройства садится батарея.
Все это, по мнению Кускова, может свидетельствовать о том, что кто-то использует легальные или нелегальные методы прослушки. Распознать это не всегда удается, сделать это непросто, поскольку применяется дорогостоящее оборудование, рассказал он "Прайм".
Также, эксперт отметил, если в смартфоне очень быстро садится батарея, это значит, что работает какая-то программа в фоновом режиме. Какая именно и почему - нужно обязательно выяснять, например, обратившись в сервисную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU