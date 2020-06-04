4 Июнь 2020 2020-06-04T07:28:45+03:00

В Китае более 20 человек пострадали при нападении мужчины с ножом на школу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На юге Китая неизвестный мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы.

Сообщается, что в результате пострадали как минимум 40 человек, в том числе дети, заместитель директора учебного учреждения и охранник. Все детали и обстоятлеьства случившегося выясняются, пишет информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло около 8 утра по местному времени (03:00 мск) неподалеку от учебного заведения.

На место случившегося прибыли полицейские, им удалось оперативно задержать предполагаемого нападавшего. Кроме сотрудников правоохранительных органов у школы работают сотрудники скорой помощи. Сообщается, что как минимум трое из пострадавших. по оценкам медиков, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сайт kp.ru писал, как мужчина с ножом напал с ножом на священников. Он кричал: "поубиваю, бесы" и забежал в алтарь. По официальным данным, два человека были ранены и госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU