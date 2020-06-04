Собянин допустил возможность москвичам проголосовать по поправкам к Конституции онлайн

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:21:34+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи могут проголосовать онлайн по поправкам к Конституции.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что всего несколько регионов России смогут провести голосование в электроном виде. Она предупредила, что требования к кандидатам будут очень жесткие. Им придётся пройти через серьезный фильтр и отсев.

— Для Москвы это всегда актуально. Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода электронным формам голосования. Тем более сейчас это актуально, — сказал Собянин в интервью ТАСС.

Ранее в России был принят закон, который позволяет гражданам голосовать по почте. Но на одном из заседаний Памфилова отметила, что Центризбирком забраковал этот способ. Голосование по поправкам к Конституции пройдёт с 25 июня по 1 июля. Организаторы делают все, чтобы на участках человек не смог заразиться вирусом. Например, избирателям будут выдавать одноразовые маски и перчатки, а потоки входящих и выходящих людей не смогут пересечься.

ИСТОЧНИК KP.RU