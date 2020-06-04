В Оренбуржье возбудили дело о халатности органов опеки, забравших детей из семьи

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:28:10+03:00

В Оренбуржье возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки после изъятия 4 детей из многодетной семьи Фото: Скриншот с видео

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В одном из районов оренбургской области завели уголовное дело после принудительного ихъятия четырёх маленьких детей из многодетной семьи. Прокуратура взяла хаод расследования под контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также начали доследственную проверку о превышении полномочий сотрудниками полиции и органов опеки во время изъятия детей.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, - передаёт Интерфакс слова представителя прокуратуры.

Ещё не назначена дата рассмотрения иска органов опеки об ограничении матери и отца детей в родительских правах.

Мать по решению суда оштрафовали на 500 рублей за неповиновение полиции.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в Домбаровском районе Оренбургской области сотрудники опеки в сопровождении полицейских забрали из многодетной семьи четырёх детей у сопротивляющейся матери. Ролик попал в сеть, поскольку отец заранее установил камеру в доме. На видео все дети кричат и плачут, а мать повалили и заковали в наручники.

Пятерых детей насильно забрали у матери в Оренбургской области.

Детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782930" frameborder="0"></iframe> Видео из «аварийного» дома в Оренбургской области, из которого забрали четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU