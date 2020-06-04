В Оренбуржье возбудили дело о халатности органов опеки, забравших детей из семьи
В одном из районов оренбургской области завели уголовное дело после принудительного ихъятия четырёх маленьких детей из многодетной семьи. Прокуратура взяла хаод расследования под контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Также начали доследственную проверку о превышении полномочий сотрудниками полиции и органов опеки во время изъятия детей.
- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, - передаёт Интерфакс слова представителя прокуратуры.
Ещё не назначена дата рассмотрения иска органов опеки об ограничении матери и отца детей в родительских правах.
Мать по решению суда оштрафовали на 500 рублей за неповиновение полиции.
Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в Домбаровском районе Оренбургской области сотрудники опеки в сопровождении полицейских забрали из многодетной семьи четырёх детей у сопротивляющейся матери. Ролик попал в сеть, поскольку отец заранее установил камеру в доме. На видео все дети кричат и плачут, а мать повалили и заковали в наручники.
Пятерых детей насильно забрали у матери в Оренбургской области.
Детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище".
Видео из «аварийного» дома в Оренбургской области, из которого забрали четверых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU