2020-06-04T14:46:46+03:00
Экономика

Социолог предсказал переход к "гаражной экономике" после коронавируса

Симон Кордонский рассказал, как будет жить общество после пандемии
Дмитрий СМИРНОВАнастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт предсказал, как будет развиваться экономика после коронавирусаЭксперт предсказал, как будет развиваться экономика после коронавирусаФото: Александр ЖМУЛИН
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Известный социолог Симон Кордонский рассказал, как изменится общество и экономика после пандемии коронавируса.

По словам эксперта, мы движемся по направлению к "гаражной" экономике, когда подавляющее большинство услуг предоставляются на дому.

- Расширился спектр услуг на дому, куда инспекторы не дотянутся. Напиши в Яндексе запрос про стрижку на дому, получишь сотни полторы предложений, - отметил Кордонский в интервью kp.ru.

Но есть сферы, которые не могут уйти в серую зону. Это, в первую очередь, кафе и рестораны, которые кроме предоставления еды, также являются местом для переговоров и заключения контрактов.

- Сейчас вроде все закрыто, но с заднего крыльца многие работают, - добавил эксперт.

Напомним, 1 июня в Москве стартовал второй этап смягчения ограничений по коронавирусу , открылись многие заведения. В частности, свою работу начали автосалоны и все непродовольственные магагзины. Также открылись мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды, архитектурные и проектные бюро. Однако кинозалы, развлекательные и детские центры, спортзалы, некоторые бытовые услуги все еще остаются закрытыми.

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Известный социолог Симон Кордонский - о том, как изменится наша жизнь и страна после коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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