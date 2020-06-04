2020-06-04T16:09:33+03:00
В мире

Как работают агитаторы на американских протестах, рассказал хозяин ресторана "Пушкин" в Сан-Диего

На протестах есть "профессиональные" подстрекатели, а также те, кто обеспечивает толпу водой, едой и молоком
Юлия САЛЬНИКОВА
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Акции протеста начались в США с города Миннеаполис, но вскоре такие же акции стали собирать в других городах и даже странахАкции протеста начались в США с города Миннеаполис, но вскоре такие же акции стали собирать в других городах и даже странахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владелец русского ресторана "Пушкин" рассказал kp.ru об акциях протестов, которые захватили города США, в том числе и Сан-Диего. Фото его заведения с логотипом про мафию попало в Сеть в разгар протестов и тут же вызвало обсуждения. Владельца ресторана зовут Айк Газарян.

Он наблюдал за событиями с самого начала - первые "мирные акции" прошли 30 мая. Но с каждым днем людей на протест приходило все больше, в здравого смысла становилось в толпе все меньше - начали крушить банки, потом магазины, маленькие кафе - все, что попадалось под руку:

-Их координируют, я лично видел. Во-первых — через соцсети. Вот рядом с толпой идёт паренек со смартфоном. Сам ничего плохого не делает — просто гонит «стрим» (онлайн-трансляцию) на фейсбук, освещает погромы,- рассказал он.

Соцсеть почему-то все это не блокирует. Газарян заметил в толпе подстрекателей, тех, кто следит, чтобы толпа не расходилась. Они кричат вслед уходящим, что он трус, боится остаться, на некоторых это действует. Есть те, кто раздает воду,еду и молоко для промывки лица после слезоточивого газа.

pushkinrestaurantpushkinrestaurant
Протесты в США на фоне русского ресторана
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- Полицейские очень сдержанно себя ведут. Но к ним подходят, в лицо чуть не плюют, называют по-всякому: «ты жирный, ты урод, ты такой, ты сякой», потом переходят ко второму полицейскому — и к третьему, и к четвертому… Классическая провокация,- рассказал мужчина.

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Владелец ресторана «Пушкин» в США - о том, как русские отстояли заведение от мародеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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