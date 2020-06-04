Кузнецова рассказала о проекте создания министерства семьи
В эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала о реформировании системы органов опеки
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о планах по созданию Министерства семьи. Планы появились не в этом году, но пока нет четкого понимания, какие задачи будут стоять перед ведомством и насколько оправдано его создание.
- Эффективно ли создание министерства семьи, ведь самим названием мы не исправим ситуацию. Не нужно спешить, нужно начать с обсуждения пошаговой реформы органов опеки. Она назрела, откладывать нельзя,- сказала Анна Кузнецова в эфире Радио "Комсомольская правда".
ИСТОЧНИК KP.RU