Кузнецова рассказала о проекте создания министерства семьи

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о планах по созданию Министерства семьи. Планы появились не в этом году, но пока нет четкого понимания, какие задачи будут стоять перед ведомством и насколько оправдано его создание.

- Эффективно ли создание министерства семьи, ведь самим названием мы не исправим ситуацию. Не нужно спешить, нужно начать с обсуждения пошаговой реформы органов опеки. Она назрела, откладывать нельзя,- сказала Анна Кузнецова в эфире Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU