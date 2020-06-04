Воспитательница частного детсада в Запорожье задушила годовалую девочку

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:13:32+03:00

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В Запорожье воспитательница частного детского сада задушила подушкой девочку. Годовалая малышка никак не могла успокоиться и кричала, тогда женщина приняла радикальные меры.

Трагедия произошла в трехкомнатной квартире в Шевченковском районе. Именно это злополучное место и было частным воспитательным учреждением, на осуществление деятельности которого у воспитательницы-хозяйки бизнеса не было разрешения, сообщают "Вести".

На кадрах видеозаписи, которые запечатлели последние минуты жизни ребенка, видно, что в комнате находятся еще как минимум двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU