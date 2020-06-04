Малышева заявила, что через поверхности нельзя заразиться коронавирусом

4 Июнь 2020 2020-06-04T21:02:13+03:00

Опасно не дотронуться до предметов с частицами вируса, а потом не помыть руки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни одного такого случая за все время эпидемии в России не было

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Известный теледоктор Елена Малышева опровергла утверждение, что коронавирусом можно заразиться через поверхности. В Instagram-сторис она прогулялась по ЦУМу и объяснила, на чем основано это убеждение:

- Хочу всех успокоить и сказать, что на настоящий момент точно доказано, что через поверхности коронавирусом заразиться нельзя. Во время всей всей вспышки ни одного заразившегося от поверхности не обнаружено.

Ранее ее коллега, доктор Александр Мясников, объяснял - коронавирус через кожу не передается, а перчатки нужны, чтобы защитить руки от частого мытья и использования дезинфецирующих средств. Основной путь заражения - воздушно-капельный, именно поэтому нужно носить маски.

Но можно заразиться, если, к примеру, есть грязными руками. К тому же вирус недолго, но живет на посуде, дольше всего на стеклянной - до 4 суток, а меньше - на медной, до 4 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU