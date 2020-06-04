Названы самые востребованные профессии во время пандемии коронавируса
Во время пандемии коронавирусной инфекции, охватившей большинство стран мира, самой востребованной сферой оказалась, к удивлению аналитиков, добыча сырья и полезных природных ресурсов. Об этом сообщает издание Forbes.
В мае этого года профессионалам данной сферы, которая показала самый высокий спрос на рынке труда, работодатели готовы были предложить в среднем 71,6 тысячи рублей в месяцы. На втором месте в рейтинге оказался высшей менеджмент и управленцы, которые платят по 70,2 тысячи. Почетное третье место заняли строители и эксперты в области недвижимости (заработная плата в среднем 65,2 тысячи рублей в месяц).
Также в первую пятерку вошли сотрудники IT-сферы, разработчики современных инновационных технологий и телеком (примерно по 57 тысяч). Многие компании из-за введенных ограничений лишились своего штата, поэтому и работодатели из других специальностей также показали повышенный спрос на специалистов, которым они теперь готовы платить более 55 тысяч рублей.
Аналитики также отметили рост спроса на рабочих в последние несколько лет, но это уже не связано с пандемией. По данным на начало текущего месяца на Headhunter размещено почти 130 тысяч таких вакансий.
Как ранее писал сайт kp.ru, во время пандемии коронавируса зарплата около 40% россиян значительно сократилась. Многие жители страны рассказали в ходе опроса, что лишились премий и бонус, подверглись массовым сокращениям или и вовсе лишились своих рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU
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