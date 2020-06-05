5 Июнь 2020 2020-06-05T00:20:05+03:00

В Москве от коронавируса умерли 57 пациентов за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Еще 57 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 2806. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

В целом по стране за последние сутки медики зафиксировали 8 831 случай коронавируса во всех регионах России, умерли 169 человек, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь 8 666 за один день. Отмечается, что около 38 процентов новых инфицированных переносят коронавирус бессимптомно. По всей стране от болезни умерли уже более 5,3 тысячи человек.

Ограничения, ранее веденные властями для предотвращения дальнейшего распространения инфекции поэтапно снимают. Так, в Москве уже открылись многие торговые точки, гипермаркеты, городской велопрокат, автосалоны, мультисервисы и ярмарки выходного дня. Жителям столицы даже разрешили гулять на улице, но только по строгому графику и с ограничениями. При это в Москве продолжает действовать масочный режим.

Московский мэр Сергей Собянин, как ранее писал сайт kp.ru, рассказывал, когда жители российской столицы смогут вернуться к прежнему образу жизни, и что для этого нужно сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин: С 1 июля мы сможем снять большинство ограничений в Москве

Но пока больших массовых мероприятий в городе не планируют (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU