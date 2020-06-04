2020-06-04T09:46:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда Москва вернется к прежнему образу жизни, рассказал Собянин

Временные ковидные госпитали пока останутся, а данные цифровых пропусков москвичей мэр обещал удалить
Андрей АБРАМОВ
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Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтоженыВсе данные социального мониторинга и пропусков будут уничтоженыФото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала пандемии Москва, как самый крупный мегаполис России, стал городом с самым большим числом зараженных коронавирусом. Лидерство ежедневного прироста больных уже больше двух месяцев остается за столицей. За мерами, которые принимают в регионе, наблюдает вся страна. Глава города Сергей Собянин в интервью ТАСС рассказал, когда Москва сможет вернуться к обычной жизни и готов ли город ко второй волне. Сайт kp.ru приводит избранные цитаты из общения коллег с мэром.

ПРО СБОР ДАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Москва стала первым городом в стране, который запустил цифровые пропуска. Это беспрецедентная мера контроля за перемещениями граждан стала предметом споров. Также появился социальный мониторинг — контроль за местоположением заболевших по геолокации в смартфоне и путем сканирования лиц камерами.

— Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан, — рассказал Собянин.

При этом мэр отметил, что развитие прочих электронных сервисов «Госуслуг», работы на удаленке и образования сделали мощный толчок в развитии. Сергей Семенович считает, что, пережив пандемию, «неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной».

ПАНДЕМИЯ ПОКАЗАЛА СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По мнению главы города, нештатная ситуация с коронавирусом не обнажила слабые, а показала сильные стороны московских больниц. При этом Собянин отметил, что ничего идеального нет, но в сравнении с другими развитыми странами, столичная система здравоохранения выглядела достойно. В пример он поставил быструю перестройку больниц и скорой на борьбу с ковидом и создание искусственного интеллекта, который на основе томографии определяет коронавирусную пневмонию.

— Временные медицинские центры получились высокого уровня. Они будут сохранены вплоть до проведения массовой вакцинации населения как страховка на случай второй волны. Этот резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной плановой работы, что очень важно! — говорит мэр.

КОГДА НАЧНЕМ ЖИТЬ БЕЗ МАСОК И БУДЕТ ЛИ ВАКЦИНА

Собянин похвалил высокую дисциплину москвичей в вопросе самоизоляции и сообщил, что это помогло уберечь нас от катастрофы. Вместе с тем сообщил, что город потратил 250 млрд рублей на борьбу с инфекций и это не все бюджетные потери. Из-за остановки бизнесов, казна потеряет еще полтриллиона.

— Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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