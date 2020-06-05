Правда ли, что переболевшие коронавирусом могут остаться инвалидами

5 Июнь 2020 2020-06-05T01:51:08+03:00

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На сегодняшний день в России после заражения коронавирусной инфекцией уже выздоровело более 204 тысяч человек. Жители страны проходят успешный курс терапии, полностью излечиваются от заболевания и спокойно отправляются по домам, но некоторые последствия болезни могут надолго остаться в человеческом организме.

Сейчас на околомедицинских форумах активно обсуждается возможность того, что переболевшие коронавирусом могут остаться инвалидами. В интервью «Комсомольской правде» заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врач высшей категории Анастасия Самкова объяснила, возможно ли это и при каких условиях может произойти такой неблагоприятный исход событий.

- Паника связана с тем, что идет полисистемное поражение организм. Поражаются не только легкие, но сердечно-сосудистая система, главные органы: мозг, желудок, кишечник, почки. Изменения в легких после пневмонии могут сохраняться достаточно долго, ведь результатом воспаления является фиброз, - объяснила кандидат медицинских наук.

Анастасия Самкова отметила важность своевременной и эффективной реабилитации, ведь при правильном подходе пациент сможет полностью клинически восстановиться.

- Если мы говорим о легких, то целью реабилитации является увеличение функционального объема этих органов, усиление работы дыхательной мускулатуры. Фиброзные изменения, которые происходят в результате действия коронавирусной инфекции, наиболее тяжело поддаются лечению. Но при этом адаптационные возможности организма при правильном подходе могут позволить человеку полностью вылечиться. Главное, не затягивать с реабилитацией, начинать ее сразу по завершении лечения от вируса, не бросать курс. При таких условиях и риск серьезных последствий для организма ниже, - рассказала специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты в США заявили, что будущая вакцина может быть эффективна только при двойной вакцинации, поэтому если разработчик заявляет об эффективности прививки, то должен указать, сколько доз вакцины нужно ввести человеку для создание полного иммунитета к коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU