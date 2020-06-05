В России режим работы водителей смогут отслеживать через онлайн-тахографы
В перспективе их внедрят на всех пассажирских и грузовых перевозках
За режимом работы водителей в России будут следить онлайн c помощью тахографовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России разрабатывают пилотный проект внедрения онлайн-тахографов. Приборы будут фиксировать скорость грузовика или автобуса, а также режим работы водителя. Онлайн-тахографы планируют внедрить на все пассажирские и грузовые перевозки. Превышение скорости будет фиксироваться также автоматически.
- К должностному лицу будут попадать только сведения, однозначно свидетельствующие о нарушении, но решение о назначении наказания будет принимать должностное лицо, - пояснили "Коммерсанту" в Минтрансе.
ИСТОЧНИК KP.RU