Билл Гейтс рассказал об опасности теорий чипирования человечества
Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что его беспокоит "существование сумасшедших идей" о том, что он хочет имплантировать микрочипы людям под предлогом вакцинации от коронавируса.
Гейтс рассказал Business Insider, что знаком с теориями заговора о себе и отрицать их очень трудно, "потому что это так глупо и странно".
При этом для формирования группового иммунитета от коронавируса необходимо привить порядка 80% населения, однако многие откажутся от вакцины из страха перед угрозой чипирования, а следовательно, коронавирус продолжит убивать людей.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил $100 миллионов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах.
- Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода, - объяснил Гейтс.
ИСТОЧНИК KP.RU