2020-06-05T10:13:37+03:00
Общество

Билл Гейтс рассказал об опасности теорий чипирования человечества

Основатель Microsoft признался, что подобные идеи его беспокоят
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Билл Гейтс с начала 2020 года стал объектом теорий заговора. Люди считают, что основатель Microsoft хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцин от коронавирусаБилл Гейтс с начала 2020 года стал объектом теорий заговора. Люди считают, что основатель Microsoft хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцин от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что его беспокоит "существование сумасшедших идей" о том, что он хочет имплантировать микрочипы людям под предлогом вакцинации от коронавируса.

Гейтс рассказал Business Insider, что знаком с теориями заговора о себе и отрицать их очень трудно, "потому что это так глупо и странно".

При этом для формирования группового иммунитета от коронавируса необходимо привить порядка 80% населения, однако многие откажутся от вакцины из страха перед угрозой чипирования, а следовательно, коронавирус продолжит убивать людей.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил $100 миллионов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах.

- Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода, - объяснил Гейтс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысячи человек
Агаларов рассказал о технических хитростях при создании госпиталя в «Крокус Экспо»
В России за сутки 144 человека умерли от коронавируса
Захарова ответила на требование от США к России "убираться с Ближнего Востока"
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Роскачество назвало самые опасные и безопасные продукты в России
"Надо быть готовыми играть без хоккеистов НХЛ". Брагин сказал, какой будет теперь сборная России по хоккею
Билл Гейтс рассказал об опасности теорий чипирования человечества
В России режим работы водителей смогут отслеживать через онлайн-тахографы
При ударе ВВС Израиля погибли девять сирийских военных
Симптомы рака, которые принимают за коронавирус, озвучил онколог
В Москве успешно опробовали экспериментальное лечение от коронавируса
В Израиле считают, что Россия воспользовалась "стремительным упадком" США