Билл Гейтс рассказал об опасности теорий чипирования человечества

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:13:37+03:00

Билл Гейтс с начала 2020 года стал объектом теорий заговора. Люди считают, что основатель Microsoft хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что его беспокоит "существование сумасшедших идей" о том, что он хочет имплантировать микрочипы людям под предлогом вакцинации от коронавируса.

Гейтс рассказал Business Insider, что знаком с теориями заговора о себе и отрицать их очень трудно, "потому что это так глупо и странно".

При этом для формирования группового иммунитета от коронавируса необходимо привить порядка 80% населения, однако многие откажутся от вакцины из страха перед угрозой чипирования, а следовательно, коронавирус продолжит убивать людей.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс предоставил $100 миллионов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах.

- Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода, - объяснил Гейтс.

ИСТОЧНИК KP.RU