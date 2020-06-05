Прощание с Юлией Норкиной состоится 6 июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:40:55+03:00

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6 июня пройдёт прощание с журналисткой и ведущей Радио Комсомольская правда Юлией Норкиной. Церемония пройдёт в городе Пушкино на Новодеревенском кладбище в 13:30.

- Если вы хотите и можете попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30, - сообщил муж журналистки Андрей Норкин.

Ранее сайт KP.ru сообщил со ссылкой на редактора Радио Комсомольская правда о том, что Юлия Норкина скоропостижно скончалась на 54 году жизни.

- Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ёжиков, но, в основном, людей, - написал в Facebook муж Юлии Андрей Норкин.

ИСТОЧНИК KP.RU