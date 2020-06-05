2020-06-05T12:24:35+03:00
Общество

Умерла Юлия Норкина, ведущая Радио "Комсомольская правда"

Юлия Норкина умерла в возрасте 53 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Скоропостижно скончалась ведущая Радио "Комсомольская правда" Юлия НоркинаСкоропостижно скончалась ведущая Радио "Комсомольская правда" Юлия НоркинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина. Печальную новость сообщил редактор Радио "Комсомольская правда".

- Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ёжиков, но, в основном, людей, - сообщил муж Юлии Андрей Норкин.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У неё остались четверо детей.

Юлия и Андрей Норкины Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Юлия и Андрей НоркиныФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Прощание с Юлией Норкиной пройдёт 6 июня на Новодеревенское кладбище в Пушкине.

- Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30, - также сказано в сообщении Андрея Норкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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