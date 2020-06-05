Умерла Юлия Норкина, ведущая Радио "Комсомольская правда"

Скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина. Печальную новость сообщил редактор Радио "Комсомольская правда".

- Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ёжиков, но, в основном, людей, - сообщил муж Юлии Андрей Норкин.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У неё остались четверо детей.

Юлия и Андрей НоркиныФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Прощание с Юлией Норкиной пройдёт 6 июня на Новодеревенское кладбище в Пушкине.

- Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30, - также сказано в сообщении Андрея Норкина.