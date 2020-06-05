5 Июнь 2020 2020-06-05T13:21:16+03:00

Один человек погиб

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В жилом доме в районе Южное Чертаново при пожаре прогремел взрыв бытового газа, сообщают экстренные службы.

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома по адресу улица Дорожная, дом 7.

Сообщение о пожаре поступило оперативной дежурной смене МЧС в 12:25.

Приехавшие по вызову спасатели обнаружили, что в квартире загорелись мебель и личные вещи. Площадь возгорания составляла порядка 30 квадратных метров.

Пожар локализовали в 12:45, а в 12:54 уже полностью потушили открытое горение, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарным удалось спасти и передать врачам одного человека.

- К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, 1 человек погиб, - также сказано в завлении МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783270" frameborder="0"></iframe> На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа.

ИСТОЧНИК KP.RU