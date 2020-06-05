На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа
В жилом доме в районе Южное Чертаново при пожаре прогремел взрыв бытового газа, сообщают экстренные службы.
Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома по адресу улица Дорожная, дом 7.
Сообщение о пожаре поступило оперативной дежурной смене МЧС в 12:25.
Приехавшие по вызову спасатели обнаружили, что в квартире загорелись мебель и личные вещи. Площадь возгорания составляла порядка 30 квадратных метров.
Пожар локализовали в 12:45, а в 12:54 уже полностью потушили открытое горение, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожарным удалось спасти и передать врачам одного человека.
- К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, 1 человек погиб, - также сказано в завлении МЧС.
На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа.
ИСТОЧНИК KP.RU