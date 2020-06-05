2020-06-05T15:43:05+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Летняя жара не снизит риск заражения COVID-19

Мелита Вуйнович отметила, что в летний период граждане РФ должны в полной мере соблюдать меры защиты от коронавируса
Анастасия РЫШКОВА
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Несмотря на то, что Россия приступила к снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса в стране, риск заражения остаетсяНесмотря на то, что Россия приступила к снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса в стране, риск заражения остаетсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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По оценке представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович риск заразиться новым коронавирусом летом также велик, как и зимой.

«Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают, что COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода. Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания COVID-19», - заявила представитель ВОЗ.

Она советует продолжать использовать индивидуальные средства защиты. Маски и перчатки, а также социальное десантирование в 1,5 метра является обязательным условием. Несмотря на то, что Россия приступила к снятию ограничений, связанных с пандемией коронавируса в стране, риск заражения остается, отметила она в беседе с ТАСС.

Она напомнила и про базовые правила защиты в домашних условиях: это мытье рук, проветривание помещение и отсутствие возможности прикасаться не продезинфицированными руками слизистых оболочек глаз, носа и рта.

Ранее китайские ученные сообщали информацию о том, что коронавирус нового типа погибает при высоких температурах. И летом риск заражения COVID-19 снизится.

С момента начала пандемии коронавируса, в мире зафиксировано свыше 6 миллионов случаев заражения. Из них около 400 тысяч оказались летальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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