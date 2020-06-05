Тест на коронавирус перед ЕГЭ собираются ввести в России
Летом российские школьники приступят к сдаче ЕГЭ. Роспотребнадзор заявил, что в пунктах приема государственного экзамена появятся экспресс-тесты на выявления коронавирусной инфекции.
«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято», - сообщили в пресс-службе.
Раннее датами сдачи пробных ЕГЭ в 2020 году назначены 29 и 30 июня. Но позднее представители Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет полная подготовка учебных заведений для того, чтобы принять школьников по предписаниям и рекомендация Роспотребнадзора. Сдавать экзамены выпускники начнут с 3 июля, но только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Для тех, кто по уважительным причинам не смог явиться в июле, предусмотрена вторая волна сдачи ЕГЭ, которая начнется 3 августа, сообщает ТАСС.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса, начиная с 17 марта, российские школы перешли на дистанционное обучение. По этим же причинам был перенесен последний звонок, выпускные и сдача ЕГЭ.
По данным Минпросвещения в 2020 году школу заканчивают свыше 700 тысяч школьников по всей России.
ИСТОЧНИК KP.RU