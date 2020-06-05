В МИД России пообещали "зеркальный ответ" на высылку дипломатов из Чехии

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:02:23+03:00

Два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге объявлены персонами нон грата

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В российском МИД пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов из Чехии.

Персонами нон грата в Праге объявили двух сотрудников Российского центра науки и культуры. Причиной стало ложное сообщение о готовящемся отравлении чешских политиков. Решением властей и.о. главы представительства Россотрудничества Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков покинут Чехию до 7 июня.

- Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям,- сказано в сообщении МИД России.

В российском ведомстве назвали высылку дипломатов провокацией, за которую придется ответить, и пообещали "адекватный ответ" на действия чешской стороны.

В МИД Чехии уверены - "дипломатическое урегулирование конфликта невозможно".

ИСТОЧНИК KP.RU