2020-06-06T01:36:44+03:00
В мире

Девушки начали брить себя налысо в поддержку Black Lives Matter

Необычная акция в знак солидарности с протестами афроамериканцев проходит в Twitter
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушки начали брить себя налысо в поддержку Black Lives Matter. Фото: @Orang3ManBadДевушки начали брить себя налысо в поддержку Black Lives Matter. Фото: @Orang3ManBad
Изменить размер текста:

Девушки со всего мира решили присоединиться к необычной акции, чтобы показать свою солидарность с движением против насилия в отношении чернокожего населения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Они начали бриться налысо в знак поддержки проходящих в настоящее время в США акций протеста из-за смерти афроамериканца в ходе его задержания сотрудниками полиции.

Множество участниц акции показали свои фото «до» и «после» стрижки в социальной сети Twitter. Фотографии девушки подписываю хештегом #goBaldForBLM.

Одна из девушек Мэдди опубликовала на своей странице коллаж снимков, на котором показала, как кто-то сбривает ее длинные волосы. В описании к посту она подчеркнула, что «теперь чувствует себя прекрасно».

Одна из девушек Мэдди опубликовала на своей странице коллаж снимков, на котором показала, как кто-то сбривает ее длинные волосы. Фото: @PromNig74191126

Одна из девушек Мэдди опубликовала на своей странице коллаж снимков, на котором показала, как кто-то сбривает ее длинные волосы. Фото: @PromNig74191126

Надо отметить, что особо восторга публики эти фотографии не вызывают: лысых активисток пользователи твиттера ругают за попытку привлечь к себе внимание на фоне трагической ситуации в США. Люди уверяют девушек, что таким челленджем они никак не смогут помочь темнокожим справиться с расовыми предрассудками и остановить произвол сотрудников полиции в отношении афроамериканцев.

Напомним, что демонстрации в Штатах начались 26 мая из-за смерти Джорджа Флойда в ходе его задержания правоохранителями. На фоне трагедии во многих городах страны и в других государствах мира протесты начали перерастать в беспорядки и мародерство, многие протестующие громят местные магазины и дома, поджигают полициейских и нападают на мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России ответили на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Девушки начали брить себя налысо в поддержку Black Lives Matter
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне дня святой Троицы
Захарова заявила о росте числа желающих вернуться в Россию из США из-за протестов
Польша увеличила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал-Европа
Протестующие мексиканцы подожгли полицейского в ходе беспорядков
В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
Минюст оценил действия властей и ограничения во время пандемии коронавируса
Путин подписал указ об военно-административном делении России
Путин передал руководство Ростуризмом правительству
Власти США намерены вывести из Германии 9,5 тысяч военнослужащих
В Москве с 8 июля могут перейти к новому этапу ослабления блокировки по коронавирусу
В Минздраве предложили изменить правила получения справки для водителей
На востоке Турции произошло мощное землетрясение
"Я плакал, но двух дней достаточно": Молодой муж оставил бывшего викария умирать в одиночестве и ждет наследства
В ФАС заявили о стабилизации цен на лимоны, гречку и сахар
Росприроднадзор проверит все предприятия на соответствие экологическим стандартам
В Ростехнадзоре допустили, что причиной разлива топлива в Норильске стала изношенность оборудования
В Чувашии программу ремонта дворов продлят на три года
Умер участник команды КВН "Парни из Баку" Рауф Аскеров
Ученые заявили, что лысые мужчины тяжелее переносят коронавирус