Девушки начали брить себя налысо в поддержку Black Lives Matter

6 Июнь 2020 2020-06-06T01:36:44+03:00

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Девушки со всего мира решили присоединиться к необычной акции, чтобы показать свою солидарность с движением против насилия в отношении чернокожего населения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Они начали бриться налысо в знак поддержки проходящих в настоящее время в США акций протеста из-за смерти афроамериканца в ходе его задержания сотрудниками полиции.

Множество участниц акции показали свои фото «до» и «после» стрижки в социальной сети Twitter. Фотографии девушки подписываю хештегом #goBaldForBLM.

Одна из девушек Мэдди опубликовала на своей странице коллаж снимков, на котором показала, как кто-то сбривает ее длинные волосы. В описании к посту она подчеркнула, что «теперь чувствует себя прекрасно».

Одна из девушек Мэдди опубликовала на своей странице коллаж снимков, на котором показала, как кто-то сбривает ее длинные волосы. Фото: @PromNig74191126

Надо отметить, что особо восторга публики эти фотографии не вызывают: лысых активисток пользователи твиттера ругают за попытку привлечь к себе внимание на фоне трагической ситуации в США. Люди уверяют девушек, что таким челленджем они никак не смогут помочь темнокожим справиться с расовыми предрассудками и остановить произвол сотрудников полиции в отношении афроамериканцев.

Напомним, что демонстрации в Штатах начались 26 мая из-за смерти Джорджа Флойда в ходе его задержания правоохранителями. На фоне трагедии во многих городах страны и в других государствах мира протесты начали перерастать в беспорядки и мародерство, многие протестующие громят местные магазины и дома, поджигают полициейских и нападают на мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU