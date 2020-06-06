В Голливуде обозначили дату возобновления съемки фильмов

6 Июнь 2020 2020-06-06T05:46:32+03:00

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Приостановленные ранее съёмки фильм и телевизионных передач могут возобновить уже 12 июня этого года в Калифорнии. Об этом сообщает издание Los Angeles Times, ссылаясь на департамент общественного здравоохранения штата.

По словам работников департамента, возобновить производство фильмов, телепередач и музыки можно будет сразу после утверждения инспектором системы здравоохранения, которые будет опираться на эпидемиологическую ситуации в регионе.

- Съемки и производство музыкальной продукции в Калифорнии возобновиться в штате не ранее 12 июня по утверждению специалистов, - заявляют в ведомстве.

При этом, чтобы снизить риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции актеры, съемочная группа и другие сотрудники киноиндустрии обязаны будут соблюдать все меры безопасности в период пандемии, которые могут быть еще более усилены инспекторами здравоохранения округов.

По последним данным на территории США коронавирусом заразились уже более 1,9 миллиона человек, страна находится на первом месте по количеству инфицированных. От заболевания в Штатах погибли более 111 тысяч пациентов с ранее подтверждённым диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский глава Дональд Трамп рассказал о лучшей, по его мнению, стратегии борьбы с пандемией - сконцентрироваться на людях в группе риска, а молодых и здоровых американцев президент призвал немедленно вернуться на работу.

Напомним, США начинают потихоньку выходить из карантина - в городах открываются салоны красоты, фитнес-клубы, кафе, бары рестораны, магазины и торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU