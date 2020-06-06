2020-06-06T06:22:13+03:00
В мире

Байден получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Для выдвижения на должность от демократов ему нужно было набрать 1991 голос
Ксения АНУФРИЕВА
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Байден получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты СШАБайден получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший американский вице-президент Джозеф Байден набрал достаточное количество голосов делегатов национального съезда Демократической партии и теперь может быть выдвинут кандидатом в президенты США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Первичные выборы прошли во вторник в некоторых американских штатах – по их результатам Байден набрал 1993 голоса. Чтобы стать кандидатов претенденту по правилам необходимо заручиться поддержкой не менее 1 991 делегата.

Издание отмечает, что после выхода из президентской гони демократов сенатора Берни Сандерса у Джозефа Байдена просто не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в глава США.

Национальный съезд Демократической партии, на котором бывшего американского вице-президента назовут Бывший американский вице-президент, перенесли из-за пандемии на конец августа.

Отмечается, что действующий президент США Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. Выборы пройдут в США 3 ноября этого года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден, кандидат в президенты страны от Демократической партии, обошёл по популярности нынешнего президента на 10 процентных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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