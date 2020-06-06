Байден получил нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США
Бывший американский вице-президент Джозеф Байден набрал достаточное количество голосов делегатов национального съезда Демократической партии и теперь может быть выдвинут кандидатом в президенты США. Об этом сообщает газета The New York Times.
Первичные выборы прошли во вторник в некоторых американских штатах – по их результатам Байден набрал 1993 голоса. Чтобы стать кандидатов претенденту по правилам необходимо заручиться поддержкой не менее 1 991 делегата.
Издание отмечает, что после выхода из президентской гони демократов сенатора Берни Сандерса у Джозефа Байдена просто не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в глава США.
Национальный съезд Демократической партии, на котором бывшего американского вице-президента назовут Бывший американский вице-президент, перенесли из-за пандемии на конец августа.
Отмечается, что действующий президент США Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. Выборы пройдут в США 3 ноября этого года.
Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден, кандидат в президенты страны от Демократической партии, обошёл по популярности нынешнего президента на 10 процентных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU