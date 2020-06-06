В России появилась новая схема мошенничества с «перерасчетом пенсий»

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:04:02+03:00

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Пенсионный фонд России предупредили жителей страны о резком увеличении числа обращений граждан о "перерасчете пенсий", навязанном им мошенниками. Об этом сообщается на официальном сайте сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

- В среднем сумма перерасчета составляла около 50 рублей. За подготовку заявлений о данной процедуре и юридическое сопровождением взимались еще от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявления, - рассказали специалисты.

Мошенники нередко стали представляться сотрудниками Пенсионного фонда и говорить пожилым людям о якобы положенной им дополнительной денежной выплате. Пенсионерам предлагают указать номер счета для перечисления средств. Кроме того, возможно даже рассылка sms-сообщений с сайта, который маскируется под единый портал государственных услуг.

- Мошенники так пытаются узнать данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, ссылаясь на якобы необходимость оплатить государственную пошлину за будущие выплаты, - объяснили в ведомстве.

Глава управления региональной безопасности Роман Каратаев призвал ни в коем случае не указывать данные своих банковских карт на сторонних сайтах. Подчеркивается, что настоящие сотрудники государственных ведомств никогда не запрашивают персональные данные по телефону. В подобных ситуациях следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU