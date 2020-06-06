"Бесплатные" консультации и замаскированные сайты: Как пенсионерам не стать жертвами мошенников

ЗА ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ ТРЕБУЮТ ДО 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Региональные отделения Пенсионного фонда России бьют тревогу — к ним все чаще стали обращаться граждане по поводу, якобы, неправильного начисления пенсий.

- Я их спрашиваю: вот откуда вы взяли, что пенсия вам была начислена неправильно? - рассказала «КП» сотрудница одного из районных отделений в центре Москвы. - А мне заявительница отвечает, что она ходила к каким-то юристам и те ей что-то насчитали. Не бесплатно, конечно же — такие суммы называет, даже не верится, как можно столько отдать. И показывает какой-то ворох документов с непонятными выкладками. Дальше поднимаем ее дело, смотрю, проверяю стаж, выплаты в Пенсионный фонд. Все показываю — человек видит, что никто его не обманывает. Чаще всего споры были по поводу того, включаются в стаж для начисления пенсий годы учебы в вузе или нет. По общему правилу не включаются. А эти псевдоюристы настаивают, что включается и только путают людей…

На сайте Главного управление региональной безопасности Московской области, который тоже призывает пожилых граждан к осторожности, сообщается, что за свои «услуги» эти «юристы» берут от 20 тысяч до 900 тысяч рублей.

КРИМИНАЛ В ЧИСТОМ ВИДЕ

Схем обмана несколько. Первая — практически законная. Пожилому человеку приходит смс-сообщение от какой-то «конторы» с громким названием «уполномоченный орган по урегулированию финансовых споров» или что-то похожее. Пишут, что человеку недоплачивают пенсию и просят оставить телефон для приглашения на бесплатную консультацию. Или звонят. Человек приходит - это оказывается юридическая фирма. За ведение дела с него просят деньги. Дело в итоге не выгорает, а денег за «юридические услуги» не возвращают.

Вторая — криминал в чистом виде. Пенсионеру приходят сообщения с отсылом на какой-нибудь сайт, замаскированный под портал Госуслуг или под сайт Пенсионного фонда РФ. Разница с настоящим сайтом может быть в одной букве в названии. В сообщении говорится о том, что человеку положена компенсация. Запрашивают информацию о карте — сначала номер, а потом - секретный код на обороте карты. Выставляют символический счет «за оформление запроса» или «за пошлину» - примерно 100 рублей, и снимают с карты все что есть.

ОБМАН ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НАДО СЧИТАТЬ ОТЯГЧАЮЩИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ

- Если есть сомнения в правильности начисления пенсии, то можно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда, и там сотрудники все перепроверят, - сказал «КП» председатель Союза пенсионеров России сенатор Валерий Рязанский. - В стране начисляется 43,5 млн пенсий, и за последние 10-12 лет по пальцам можно пересчитать случаи ошибок. Да, можно критиковать размеры пенсий, но что касается правильности начисления, то тут все четко отлажено. У людей часто возникают вопросы при изменении законодательства — не появилось ли у них право на дополнительные льготы. Ну, тогда надо с этим вопросом идти в отделение ПФР, а не к каким-то юристам, которые просто-напросто отберут деньги.

Такое же мнение и у депутата Госдумы Светланы Бессараб, она член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Люди обращаются с запросами по поводу пенсий, но не припомню жалоб на то, что размер пенсии оказался ниже, чем положен по закону, или о том, что в отделении пенсионного фонда отказались человеку старшего возраста что-то разъяснить, - сказала «КП» Светлана Бессараб. - А с обманами надо бороться, мы все должны напоминать нашим старшим родственникам и соседям о том. Что надо осторожнее быть, не верить каждому звонку. Ведь где-то же достают эти мошенники информацию о телефонах пожилых людей, они же не всем подряд звонят. Я даже планирую выступить с законодательной инициативой, чтобы обман в отношении пожилых людей считался отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

ВСЕ ЧТО НАДО, НАЧИСЛИТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

На сайте Пенсионного фонда России сообщается, в каких случаях пенсионер может подать заявление о пересчете пенсии, есть и бланк заявления. Например, выяснились новые данные о стаже, изменилось число членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионера. В ряде случаев пенсия перерасчитывается без заявления, автоматически. Например, если пенсионеру исполнилось 80 лет или изменилась группа инвалидности. В этих случаях положена доплата к пенсии.

Без заявления увеличивается пенсия и работающим пенсионерам — поскольку у них увеличивается число пенсионных баллов.

Конечно же, все это бесплатно, подчеркивают в ПФР.

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