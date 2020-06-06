Жители Пекина получат 1,7 млрд долларов на шоппинг и рестораны

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:09:48+03:00

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В Китае в результате коронавирусной инфекции сильно пострадала ресторанная и туристическая отрасль. Власти нашли способ поддержки бизнеса, а также стимулирования потребления после обвала розничных продаж.

Пекин присоединился к десяткам других китайских городов в вопросе поддержки населения и экономической сферы. Жители города получат специальные ваучеры, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия.

По данным Bloomberg, власти Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму в 12,2 млрд юаней (1,7 млрд долларов). По такой схеме действуют около 50 городов Китая распространили ваучеры на сумму более шести миллиардов юаней, в том числе Ухань, Ханчжоу, Нанкин и Шэньчжэнь.

Как передает агентство, в первые четыре месяца текущего года продажи в Пекине сократились на 20,4 процента, тогда как по всей стране падение составило 16,2 процента.

Напомним, систему ваучеров ввели и в Японии с целью поддержки туристического бизнеса - за каждый день пребывания в стране турист сможет получить 185 долларов в виде ваучеров, которые можно будет использовать в ближайших магазинах и ресторанах

ИСТОЧНИК KP.RU