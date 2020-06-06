В Калифорнии полицейских не будут учить технике удушающего захвата

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:28:07+03:00

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Из стандартов обучения полицейских в Калифорнии уберут освоение техники удушающего захвата. Такое распоряжение дал губернатор штата Гэвин Ньюсом, отметив, что подобные приемы ставят под угрозу жизнь человека.

«Мы обучаем удушающим приёмам, которые ставят под угрозу жизнь человека. Таким приёмам не место в арсенале полицейских в XXI веке», — передаает слова главы Калифорнии агентство Associated Press (АР).

Губернатор также сообщил о намерении добиться принятия законов, которые будут регулировать поведение и применение силы полицейскими во время массовых протестов. По его словам, демонстранты имеют право мирно протестовать, «не боясь того, что их задержат, применят к ним слезоточивый газ или резиновые пули».

Напомним, именно удушающий прием полицейского стали причиной гибели афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого привела к массовым протестам и беспорядкам не только в США, но и некоторых европейских странах. В многих американских городах страны ввели комендантский час и задействовали национальную гвардию. Кроме того, правоохранители применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ, в том числе в Лондоне и Париже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783079" frameborder="0"></iframe> В Нью-Йорке арестованы 60 человек из около двух тысяч протестующих за нарушение комендантского часа.

ИСТОЧНИК KP.RU