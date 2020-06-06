2020-06-06T12:50:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зарегистрировали препарат от коронавирусаЗарегистрировали препарат от коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавирусной инфекции нового типа. В Министерства здравоохранения сообщили, что регистрационное удостоверение получил препарат «Левилимаб» с торговым наименованием «Илсира»

В ведомстве отметили, что данный препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, а именно при развитии так называемого цитокиного шторма, когда у человека проявляется избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса. Такой ответ организма приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани. В данном случае возможен летальный исход.

Напомним, в конце мая Минздрав одобрил первый препарат для лечения COVID-19 отечественного производства «Авифавир» производства РФПИ и «Химрар». Специалисты заявили, что его эффективность составляет более 80%. Однако производители отметили, что лекарство не поступит в свободную продажу, а будет применяться только в госпиталях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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