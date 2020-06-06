Окна в квартире министра юстиции Южной Осетии забросали камнями

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:39:20+03:00

В настоящий момент на месте происшествия работают представители МВД и прокуратуры

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В ночь на субботу, 5 июня, в Южной Осетии неизвестные забросали камнями и разбили окна квартиры министра юстиции страны Залины Лалиевой. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского Министерства внутренних дел.

Согласно сделанному заявлению преступление произошло примерно в 23:00 в квартире главы Минюста Южной Осетии на улице Таболова.

«Нападение произошло ночью примерно в 23:00 часов на улице Таболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящий момент, на месте происшествия работают сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление», - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU