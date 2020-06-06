Ко Дню русского языка составлен список новых слов, значение которых чаще всего искали в Рунете

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:02:55+03:00

В текущем году году в тройке лидеров оказались слова «ауф», «локдаун» и «падра». Фото: REUTERS

В текущем году году в тройке лидеров оказались слова «ауф», «локдаун» и «падра».

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В преддверии Дня русского языка корпорация «Яндекс» составила список новых русских слов, значение которых последние десять лет искали в Рунете чаще всего.

В топе оказались самые популярные новые слова, о значении которых в данный год спрашивали в поисковике «Яндекса» как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий. Так, в текущем году году в тройке лидеров оказались слова «ауф», «локдаун» и «падра».

Годом ранее в Рунете чаще всего искали слова «вислово», «фудпорн» и «бумер», в 2018 году лидерами в поисковике были «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

Самыми популярными словами последних десяти лет стали также «хайп», «спиннер», «вейперы», «брексит», «кек», а также связанные с соцсетями «селфи», «репост», «френдзона», «свэг», «ретвитнуть», «лалка» и «лойс».

Напомним, День русского языка отмечают 6 июня. Как писал сайт kp.ru, в этот день все желающие смогут присоединиться к онлайн-программе, чтобы послушать чтения стихов Александра Пушкина, и обучиться каллиграфии. Доступ открыт на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в социальных сетях, а также в инстаграм-аккаунте центра «Слово», на YouTube-канале и страницах «Москвариума».

ИСТОЧНИК KP.RU