Вирусолог объяснил, почему Россия надолго задержалась на плато по коронавирусу

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:47:22+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» Георгий Викулов сообщил, что 45 % из числа всех положительных новых выявленных случаев – это бессимптомные носители

Изменить размер текста: A A

В эфире Радио «Комсомольская правда» Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, рассказал, почему выход на плато по коронавирусу был медленным.

«Во-первых, надо понимать, что у нас речь идет не о сотнях, а о тысячах случаев. Изначально, до выхода на плато, до 1 мая, у нас было более 10 тысяч случаев, был прирост. Поэтому было бы странным считать, что у нас заболеваемость, число новых случаев уменьшится сразу в несколько раз. Но с 15 мая уже устойчиво мы находимся на плато. Постепенное снижение наблюдается. Но не забывайте, что у нас есть два трека – московский регион и остальные регионы», - заявил он.

Эксперт также отметил, региональные очаги. По его словам, они появляются потому, что далеко не во всех регионах режим самоизоляции соблюдался строго.

Среди причин долгого нахождения на плато по коронавирусу Викулов назвал количество тестов, которые проводят в нашей стране. Он напомнил, что Россия находится на втором месте по тестированию в мире.

«И не забывайте, что 45 % из числа всех положительных новых выявленных случаев – это бессимптомные носители, не имеющие ни жалоб, ни клинических проявлений. И они условно считаются заболевшими, потому что у них нет никаких существенных отклонений в состоянии здоровья», - добавил вирусолог

ИСТОЧНИК KP.RU