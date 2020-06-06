2020-06-06T15:19:54+03:00
Общество

Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

Глава государства отметил, что русский язык объединяет все народы России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Русский язык объединяет все народы нашей страны и является основой национальной идентичности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с деятелями культуры.

«Для нашей страны русский язык - много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности. Нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», - сказал глава государства

Напомним, сегодня, 6 июня, в России отмечается День русского языка, приуроченный ко дню рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день все желающие смогут поучаствовать к онлайн-программе, чтобы послушать чтения стихов Пушкина, а также обучиться каллиграфии. Как писал сайт kp.ru, доступ к этой программе открыт на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в социальных сетях, в инстаграм-аккаунте центра «Слово», на YouTube-канале и страницах «Москвариума».

ИСТОЧНИК KP.RU

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