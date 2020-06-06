Любовное гнездо принца Чарльза выставили на продажу

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:11:16+03:00

Здесь принц проводил время со своей первой женой Дианой, а после привел в имение Камиллу Паркер-Боулз

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В Англии ищут покупателя на имение, в котором принц Чарльз жил со своей первой, а затем второй женой. Как сообщает Daily Mail, усадьба построена в XVII веке и перешла в собственность королевской семьи Великобритании в 1986 году. Дом облюбовал сын королевы Чарльз. Еще будучи холостяком, он приводил сюда Диану Спенсер, которая впоследствии стала его первой супругой и родила ему двух сыновей.

Примечательно, что особняк королевская семья купила у мужа Камиллы Паркер - Эндрю Паркер-Боулза.

ИСТОЧНИК KP.RU