2020-06-06T15:32:52+03:00
Общество

В Ленинградской области обустроят 47 экологических троп

Уже построенные тропы привлекают туристов со всей страны
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Александр Дрозденко (слева) считает, что региону необходимо выдержать правильный баланс между развитием экономики и сохранением природы. Фото пресс-службы губернатора Ленинградской областиАлександр Дрозденко (слева) считает, что региону необходимо выдержать правильный баланс между развитием экономики и сохранением природы. Фото пресс-службы губернатора Ленинградской области
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В День эколога вместе с активистами Всероссийского общества охраны природы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прошел по недавно реконструированной популярной у туристов экотропе на территории заказника «Гряда Вярямянселькя» в Приозерском районе. Во время реконструкции на территории экотропы построено два моста, беседки, оборудованы кострища, протяженность маршрута увеличена до 11 км.

«Мы решили создать 47 экологических троп: в Ленинградской области 47 особо охраняемых природных территорий и в каждой может быть своя экотропа. Нет сомнений, что они будут востребованы, - пояснил Александр Дрозденко. - Уже имеющиеся тропы вызывают неподдельный интерес любителей природы: к нам приезжают туристы со всех регионов России».

Глава региона поздравил с Днем эколога всех, кто любит лес, заботится об охране окружающей среды, кому не безразлично будущее своего родного края.

«Для властей Ленинградской области, очень важно найти, при поддержке активистов и всех неравнодушных к окружающей среде жителей, правильный баланс между развитием экономики региона и сохранением природных ресурсов», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Обратим внимание, что в 2020 году в Ленинградской области по плану предстоит построить 4 новых экологических тропы в заказниках «Гряда Вярямянселькя» и «Раковые озера», памятнике природы «Река Рагуша», природном парке Вепсский лес, на маршруте «К святому камню». Также будут обустроены маршруты по территориям заказников «Линдуловская роща» и «Лисинский», памятника природы «Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка». Стоимость работ – 24,3 млн рублей.

Сегодня в Ленинградской области 47 особо охраняемых природных территорий регионального значения, 15 экологических троп. Протяженность маршрутов в границах ООПТ – порядка 26 км, экологических троп во всех 19 лесничествах – около 30 км.

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