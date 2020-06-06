2020-06-06T16:40:43+03:00
В мире

Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец

В соцсетях удивились смелости владельца участка и реакции чиновника
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Австралии народным героем стал мужчина, который прогнал со своей лужайки самого премьер-министра. На видеозаписи, которая попала в Сеть, видно, как толпа чиновников, среди которых премьер-министр Скотт Моррисон, проводят пресс-конференцию на улице. Внезапно из расположенного рядом дома выходит мужчина и просит не топтать его лужайку.

- Я только что засадил газон,- сказал он, и не дождавшись ответа, ушел обратно в дом.

В ответ премьер-министр показал ему большой палец в знак согласия, и попросил коллег отойти подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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