Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
В соцсетях удивились смелости владельца участка и реакции чиновника
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В Австралии народным героем стал мужчина, который прогнал со своей лужайки самого премьер-министра. На видеозаписи, которая попала в Сеть, видно, как толпа чиновников, среди которых премьер-министр Скотт Моррисон, проводят пресс-конференцию на улице. Внезапно из расположенного рядом дома выходит мужчина и просит не топтать его лужайку.
- Я только что засадил газон,- сказал он, и не дождавшись ответа, ушел обратно в дом.
В ответ премьер-министр показал ему большой палец в знак согласия, и попросил коллег отойти подальше.
ИСТОЧНИК KP.RU