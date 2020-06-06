Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:54:18+03:00

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Новинка итальянской компании Gucci заставила россиян впасть в ностальгию. Дизайнеры создали сапоги, которые очень напоминают гражданам бывшего СССР знаменитые ботинки "прощай, молодость". Не узнать эти башмаки практически невозможно - всепогодные, но промокаемые, высокие, но для прогулки в снегу - не очень, ботинки знают и помнят в России.

Не известно, вдохновлялись ли итальянцы советскими сапогами или сами пришли к дизайну, но новый продукт их очень напоминает. Разве что окраска другая - фирменная, как и другие вещи Gucci. Еще есть мех.

Но главное отличие - цена. Российский оригинал стоит около 300 рублей. Итальянцы продают свои сапоги за 525 до 610 фунтов стерлингов , в переводе на рубли - около 53 тысяч.

О новинке компании сообщает издание The Sun, причем журналисты утверждают - в таких сапогах уже замечены некоторые звезды, например, актриса Кэтрин Тейт.

ИСТОЧНИК KP.RU