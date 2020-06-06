Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:56:19+03:00

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Известные модели обнажились ради благотворительности. Хотя обнажаться их как раз и не просили, даже наоборот.

Суть благотворительной акции, которую запустила британская версия Vogue, в том, чтобы сделать во время самоизоляции домашнее фото в одежде, которую потом продадут с аукциона.

Вещи на моделях, конечно, же должны быть брендовыми. Но расставаться с костюмами и платьями известных домов моды девушки не захотели, поэтому сделали фото в очках, с сумками или в нижнем белье.

britishvogue Модели разделись ради благотворительности

В соцсетях организаторов проекта сказано, что деньги собирают для Благотворительнаой организации NHS, то есть для Национальной службы здравоохранения.

Фотографии 23 моделей опубликуют на аукционе 9 июня. Пока показали снимки некоторых из них. Модель Джоан Смоллз попозировала дома в трусах, прикрывшись сумкой Givenchy. Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном белье и жакете, но купить можно будет еще и ее очки.

ИСТОЧНИК KP.RU