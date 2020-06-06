2020-06-06T17:56:19+03:00
В мире

Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов

Vogue запустил благотворительную акцию во время самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Аукцион состоится 9 июняАукцион состоится 9 июняФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Известные модели обнажились ради благотворительности. Хотя обнажаться их как раз и не просили, даже наоборот.

Суть благотворительной акции, которую запустила британская версия Vogue, в том, чтобы сделать во время самоизоляции домашнее фото в одежде, которую потом продадут с аукциона.

Вещи на моделях, конечно, же должны быть брендовыми. Но расставаться с костюмами и платьями известных домов моды девушки не захотели, поэтому сделали фото в очках, с сумками или в нижнем белье.

britishvoguebritishvogue
Модели разделись ради благотворительности
44387 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В соцсетях организаторов проекта сказано, что деньги собирают для Благотворительнаой организации NHS, то есть для Национальной службы здравоохранения.

Фотографии 23 моделей опубликуют на аукционе 9 июня. Пока показали снимки некоторых из них. Модель Джоан Смоллз попозировала дома в трусах, прикрывшись сумкой Givenchy. Кендалл Дженнер сфотографировалась в черном белье и жакете, но купить можно будет еще и ее очки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Бавария" победила "Байер" 4:2, укрепив свое лидерство в Бундеслиге
В Бейруте демонстранты громят здание парламента
Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой на самоизоляции
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц
Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов
Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов
Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений
Путин сообщил, что россиян пускают за границу только по экстраординарным случаям
За смерть ребенка, которого задушили в детском садике, хотят наказать маму
В Ленинградской области обустроят 47 экологических троп
Когда хочется на море: Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
Любовное гнездо принца Чарльза выставили на продажу
Глава Роспотребнадзора: Новый театральный сезон могут начать со зрителями
Вирусолог объяснил, почему Россия надолго задержалась на плато по коронавирусу
Вертолет Ми-38, совершивший экстренную посадку в Подмосковье, вернулся в испытательный комплекс
Путин заявил, что русский язык объединяет все народы России
Путин призвал учесть вопросы деятельности культуры в плане восстановления экономики
Немецких туристов выгнали из Венеции за купание Гранд-канале
Ко Дню русского языка составлен список новых слов, значение которых чаще всего искали в Рунете
В Москве у безработного украли почти пять миллионов рублей
Окна в квартире министра юстиции Южной Осетии забросали камнями
Москва не исключает провокации НАТО к параду Победы
В США полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Похороны Михаила Кокшенова пройдут на Новодевичьем кладбище
Степашин рассказал о передаче России Александровского подворья
«Гнусная и подлая провокация»: Нарышкин отреагировал на решение Праги о высылке российских дипломатов
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса