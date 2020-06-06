Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц
Страны ОПЕК приняли решение продлить текущее сокращение добычи нефти еще на один месяц. Таким образом, добыча сырья останется на прежнем уровне как минимум до конца июля. Заседание проходит 6 июня.
- Теперь окончательно одобрили, - сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Страны-участники соглашения, которые не сократили добычу согласно утвержденному в апреле плану, должны будут выполнить обязательства до сентября. Следующее заседание состоится 30 ноября.
Напомним, о необходимость в сокращении добычи возникла на фоне пандемии коронавируса. Из-за отмены международного авиасообщения авиакомпании, основной покупатель сырья, сократили число рейсов. Снизился спрос на нефть. При сохранении прежних объемов добычи, хранилища бы переполнились. Однако, в марте договориться представителям стран ОПЕК+ не удалось. Заседания возобновили в апреле, тогда одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU