Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:44:34+03:00

Объемы останутся теми же, что утвердили в апреле 2020 года

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Страны ОПЕК приняли решение продлить текущее сокращение добычи нефти еще на один месяц. Таким образом, добыча сырья останется на прежнем уровне как минимум до конца июля. Заседание проходит 6 июня.

- Теперь окончательно одобрили, - сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

Страны-участники соглашения, которые не сократили добычу согласно утвержденному в апреле плану, должны будут выполнить обязательства до сентября. Следующее заседание состоится 30 ноября.

Напомним, о необходимость в сокращении добычи возникла на фоне пандемии коронавируса. Из-за отмены международного авиасообщения авиакомпании, основной покупатель сырья, сократили число рейсов. Снизился спрос на нефть. При сохранении прежних объемов добычи, хранилища бы переполнились. Однако, в марте договориться представителям стран ОПЕК+ не удалось. Заседания возобновили в апреле, тогда одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU