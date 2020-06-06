2020-06-06T18:07:18+03:00
В мире

Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой на самоизоляции

Оскароносная актриса заявила, что это не очень захватывающая история и с ней все хорошо
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кейт БланшеттКейт БланшеттФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звезда "Властелина колец" актриса Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой. 51-летняя артистка не стала объяснять, как произошло ЧП и почему она оказалась рядом с опасным инструментом. Известно лишь, что все случилось во время домашней самоизоляции.

Independent сообщает, что отделалась она легким порезом.

- Я в порядке. У меня произошла небольшая авария с бензопилой. Звучит захватывающе, но это не так, — заверила Бланшетт. — Я всего лишь получила небольшой порез на голове.

Об этом она рассказала в передаче с Джулией Гиллард. Причем ЧП с бензопилой, по мнению самой актрисы, не самый серьезный вызов за последнее время. Бланшетт рассказала, что взяла годовой отпуск для того, чтобы помочь сыну сдать экзамены.

- А потом все эти экзамены испарились, и у меня остался 18-летний подросток, который на самом деле не хочет иметь со мной ничего общего!- пожаловалась звезда.

Потом добавила, что это обычные проблемы детей старших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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