"Бавария" победила "Байер" 4:2, укрепив свое лидерство в Бундеслиге

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:24:58+03:00

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В чемпионате Германии по футболу в субботу, 6 июня, был сыгран поединок 30 тура в Бундеслиге. В Леверкузене в гости к "Байеру" приехал лидер турнирной таблицы - мюнхенская "Бавария", которая неудержима после того как случился рестарт немецкого сезона.

Однако же в этом поединке все началось очень неожиданно. На 9-й минуте "Байер" вышел вперед - Аларио отличился после паса Баумгартлингера. Но "Бавария" смогла еще до перерыва выйти уверенно вперед. На 27-й минуте Кингсли Коман сделал счет равным. На 42-й Горетцка, который ассистировал Коману, забил сам. Точку поставил Серж Гнабри. Он в добавленное к первому тайму время забил третий мяч в ворота "Байера", установив окончательный счет к перерыву - 3:1 в пользу гостей.

Во втором тайме Роберт Левандовски разжился очередным голом, сделав счет 4:1. Для него этот мяч стал 30-м в нынешнем сезоне. Польский топ-форвард уже третий сезон подряд достигает этой отметки в Бундеслиге. Передачу же ему сделал Томас Мюллер. Для этого форварда пас стал 20-м в нынешнем сезоне - тоже невероятный показатель. Точку в поединке поставил 17-й летний Флориан Виртс, забив свой первый мяч в карьере в Бундеслиге в ворота Мануэля Нойера.

"Бавария", победив "Байер" со счетом 4:2, теперь с 70 очками после 30 игр - первая. На 10 баллов меньше у дортмундской "Боруссии". Леверкузенцы с 56 очками остались на пятой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU