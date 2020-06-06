2020-06-06T18:24:58+03:00
Спорт

"Бавария" победила "Байер" 4:2, укрепив свое лидерство в Бундеслиге

Мюнхенцы неудержимы после возобновления чемпионата Германии нынешнего сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Бавария" добилась очередной победы в сезоне."Бавария" добилась очередной победы в сезоне.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В чемпионате Германии по футболу в субботу, 6 июня, был сыгран поединок 30 тура в Бундеслиге. В Леверкузене в гости к "Байеру" приехал лидер турнирной таблицы - мюнхенская "Бавария", которая неудержима после того как случился рестарт немецкого сезона.

Однако же в этом поединке все началось очень неожиданно. На 9-й минуте "Байер" вышел вперед - Аларио отличился после паса Баумгартлингера. Но "Бавария" смогла еще до перерыва выйти уверенно вперед. На 27-й минуте Кингсли Коман сделал счет равным. На 42-й Горетцка, который ассистировал Коману, забил сам. Точку поставил Серж Гнабри. Он в добавленное к первому тайму время забил третий мяч в ворота "Байера", установив окончательный счет к перерыву - 3:1 в пользу гостей.

Во втором тайме Роберт Левандовски разжился очередным голом, сделав счет 4:1. Для него этот мяч стал 30-м в нынешнем сезоне. Польский топ-форвард уже третий сезон подряд достигает этой отметки в Бундеслиге. Передачу же ему сделал Томас Мюллер. Для этого форварда пас стал 20-м в нынешнем сезоне - тоже невероятный показатель. Точку в поединке поставил 17-й летний Флориан Виртс, забив свой первый мяч в карьере в Бундеслиге в ворота Мануэля Нойера.

"Бавария", победив "Байер" со счетом 4:2, теперь с 70 очками после 30 игр - первая. На 10 баллов меньше у дортмундской "Боруссии". Леверкузенцы с 56 очками остались на пятой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один президент угрожает прекратить финансирование ВОЗ
Канадский премьер Джастин Трюдо встал на колени во время акции памяти Флойда
В Японии создают спутник для уничтожения космического мусора
"Бавария" победила "Байер" 4:2, укрепив свое лидерство в Бундеслиге
В Бейруте демонстранты громят здание парламента
Кейт Бланшетт повредила голову бензопилой на самоизоляции
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на месяц
Моделей попросили сфотографироваться в вещах, которые не жалко отдать: они разделись до трусов
Эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов
Gucci выпустил ботинки "прощай, молодость" за 50 тысяч рублей
Австралиец прогнал со своего газона премьер-министра, тот в ответ показал палец
Путин заявил о стремлении как можно быстрее выйти из режима ограничений