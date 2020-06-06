В Японии создают спутник для уничтожения космического мусора
Японцы планируют запустить в космос спутник, который будет сжигать лазером мусор. аппарат еще не готов, ученые на стадии разработки проекта, сообщает телеканал NHK.
Планируется запустить искусственный спутник через три года, сразу после технических испытаний. К разработке Японское аэрокосмическое агентство привлечет сразу несколько научных групп - компанию SKY Perfect JSAT Corporation и физиков из RIKEN.
Сколько в космосе мусора, никто точно не знает, по оценкам разных исследователей, суммарный вес космического мусора доходит до 5000 тонн, а общее число фрагментов — до 100 тысяч.
В России тоже занимаются вопросом уничтожения космического мусора - ученые создали аппарат, который способен не только собирать, но и перерабатывать останки спутников в невесомости.
ИСТОЧНИК KP.RU