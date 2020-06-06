Певица Мадонна пришла на митинг в защиту прав темнокожих на костылях

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:28:29+03:00

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На костылях, но пришла - певицу Мадонну заметили на митинге в защиту прав темнокожих в Лондоне. Скрыться в толпе ей не помогли даже черные очки.

К слову, на акцию Black Lives Matter, организованную в память об убитом американце Джордже Флойде, она пришла не одна, а в компании телохранителей.

tonnymdna Певица Мадонна присоединилась к акции в поддержку темнокожих в Лондоне

Звезда сразу же стала центром внимания, так что протестующие на время забыли, зачем собрались. С певицей пытались заговорить, делали ее фотографии, некоторые смогли обнять Мадонну.

madonna.onstage Мадонна на акции протеста

На акции она была без маски, потому что уже переболела коронавирусом и расчитывает, что после инфицирования в ее организме выработались антитела к инфекции, а значит, заразиться повторно она не может.

Акции в память об убитом Флойде проходят не только в США, но и в странах Европы. В пятницу к митингу присоединился премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU