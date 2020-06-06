Певица Мадонна пришла на митинг в защиту прав темнокожих на костылях
На костылях, но пришла - певицу Мадонну заметили на митинге в защиту прав темнокожих в Лондоне. Скрыться в толпе ей не помогли даже черные очки.
К слову, на акцию Black Lives Matter, организованную в память об убитом американце Джордже Флойде, она пришла не одна, а в компании телохранителей.
Звезда сразу же стала центром внимания, так что протестующие на время забыли, зачем собрались. С певицей пытались заговорить, делали ее фотографии, некоторые смогли обнять Мадонну.
На акции она была без маски, потому что уже переболела коронавирусом и расчитывает, что после инфицирования в ее организме выработались антитела к инфекции, а значит, заразиться повторно она не может.
Акции в память об убитом Флойде проходят не только в США, но и в странах Европы. В пятницу к митингу присоединился премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
ИСТОЧНИК KP.RU