Канадский премьер Джастин Трюдо встал на колени во время акции памяти Флойда
Канадский премьер Джастин Трюдо присоединился к акции Black Lives Matter в Оттаве, какие проходят в разных городах мира в память об убитом полицейскими американце Джордже Флойде. Его смерть вызвала не только протесты, но и погромы в США, активисты требуют прекратить расизм.
Как сообщает CNN, Трюдо за время акции не произнес ни слова. Он внимательно слушал выступающих, иногда в знак согласия качал головой, аплодировал некоторым ораторам. Когда объявили "минуту молчания", часть участников акции опустилась на колени. Трюдо был одним из первых. Он простоял на коленях 8 минут 46 секунд, столько длился удушающий прием, после которого Флойд погиб. Эти 8 минут 46 секунд стояли в полной тишине участники акций в других городах и странах.
Позже в толпе в Оттаве стали раздаваться крики с просьбой к премьеру "противостоять Трампу".
В понедельник, когда Джастина Трюда спросили журналисты, как он оценивает действия американских властей в истории с протестами, канадский лидер почти 20 секунд не мог найти слова, чтобы уйти от вопроса.
Американцы критикуют Трампа за угрозы ввести войска против своих же людей.
ИСТОЧНИК KP.RU