2020-06-06T18:51:08+03:00
В мире

Канадский премьер Джастин Трюдо встал на колени во время акции памяти Флойда

Он стоял на коленях 8 минут 46 секунд, столько длился удушающий прием, в результате которого умер темнокожий американец
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джастина Трюдо протестующие попросили "противостоять Трампу"Джастина Трюдо протестующие попросили "противостоять Трампу"Фото: Кадр видео
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Канадский премьер Джастин Трюдо присоединился к акции Black Lives Matter в Оттаве, какие проходят в разных городах мира в память об убитом полицейскими американце Джордже Флойде. Его смерть вызвала не только протесты, но и погромы в США, активисты требуют прекратить расизм.

Как сообщает CNN, Трюдо за время акции не произнес ни слова. Он внимательно слушал выступающих, иногда в знак согласия качал головой, аплодировал некоторым ораторам. Когда объявили "минуту молчания", часть участников акции опустилась на колени. Трюдо был одним из первых. Он простоял на коленях 8 минут 46 секунд, столько длился удушающий прием, после которого Флойд погиб. Эти 8 минут 46 секунд стояли в полной тишине участники акций в других городах и странах.

Позже в толпе в Оттаве стали раздаваться крики с просьбой к премьеру "противостоять Трампу".

В понедельник, когда Джастина Трюда спросили журналисты, как он оценивает действия американских властей в истории с протестами, канадский лидер почти 20 секунд не мог найти слова, чтобы уйти от вопроса.

Американцы критикуют Трампа за угрозы ввести войска против своих же людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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