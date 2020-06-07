2020-06-06T21:40:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человекЧисло умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человекФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человек. Жертвами заболевания в российской столице за минувшие сутки стали 58 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 5 725 летальных исходов после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 197 человека. Среди заболевших в настоящее время в стране числится более 231,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия уже вышла на плато заболевания, но, по мнению медиков, находится на нем слишком долго – врач-вирусолог Георгий Викулов объяснил данную эпидемиологическую ситуацию. Он также отметил, что 45 % из числа всех положительных новых выявленных случаев являются бессимптомные носители.

Известный теледоктор Александр Мясников рассказал о необычной особенности инфекции: что чем больше человек боится заразиться коронавирусом, тем выше шансы, что он все-таки подхватит инфекцию. У этого явления есть логическое обоснование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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